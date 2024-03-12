Сборная Туркменистана назвала состав на матч с Казахстаном

Представлен расширенный список из 24 игроков сборной Туркменистана, вызванных на товарищеский матч против национальной команды Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Игра в рамках УТС в ОАЭ пройдет 14 марта.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратари: Расул Чарыев ("Аркадаг"), Рустем Ахаллыев ("Ахал"), Батыр Бабаев ("Алтын Асыр");
Защитники: Гуйчмурад Аннакулиев, Абды Бяшимов, Ибраим Маммедов (все - "Аркадаг"), Ата Гельдыев, Хакмухаммет Бяшимов (оба - "Ахал"), Вепа Джумаев ("Витебск", Беларусь), Ровшен Халмаммедов, Шохрат Союнов (оба - "Алтын Асыр");
Полузащитники: Арсланмурад Аманов, Мирза Бекназаров, Шаназар Тиркишов (все - "Аркадаг"), Теймур Чарыев ("Абдыш-Ата", Кыргызстан), Селим Нурмурадов ("Алтын асыр"), Довран Ходжамаммедов, Язгылыч Гурбанов, Мейлис Диниев (все - "Ахал"), Руслан Мингазов ("Китчи", Гонконг);
Нападающие: Дидар Дурдыев, Бегмырат Байов, Алтымурад Аннадурдыев (все - "Аркадаг"), Алибек Абдырахманов ("Ахал");
Тренерский штаб: Мерген Оразов (главный тренер), Мекан Мухамметмырадов, Велсахет Овезов, Павел Матус (тренер вратарей), Ильдар Ташлиев.
Сборная Греции обнародовала состав на матч с Казахстаном
Отметим, что в отборе на ЧМ-2026 сборной Туркменистана предстоит в ближайшее время сыграть с Ираном - 21 марта в Тегеране и 26-го в Ашхабаде.
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