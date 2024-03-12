Сборная Греции обнародовала состав на матч с Казахстаном

Главный тренер сборной Греции Густаво Пойет назвал расширенный состав на матч плей-офф Лиги наций против Казахстана, сообщают Vesti.kz.
Матч в Афинах пройдет в ночь с 21 на 22 марта. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.
Состав сборной Греции:
Вратари: Одиссеас Влаходимос ("Ноттингем Форест", Англия), Александрос Пасхалакис ("Олимпиакос"), Йоргос Атанасиадис (АЕК), Сократис Диудис ("Заглембе", Польша);
Защитники: Костас Цимикас ("Ливерпуль", Англия), Константинос Мавропанос ("Вест Хэм", Англия), Пантелис Хацидиакос ("Кальяри", Италия), Константинос Кулиеракис (ПАОК), Манолис Салиакас ("Санкт-Паули", Германия), Йоргос Цавелас ("Атромитос"), Лазарос Рота (АЕК), Панайотис Рецос ("Олимпиакос"), Джордж Болдок ("Шеффилд Юнайтед", Англия);
Полузащитники: Анастасиос Бакасетас, Зека (оба - "Панатинаикос"), Петрос Манталос (АЕК), Димитрис Курбелис ("Фатих Карагюмрюк", Турция), Манолис Сиопис ("Кардифф Сити", Англия), Андреас Бухалакис ("Герта", Германия), Анастасиос Хадзийованис ("Анкарагюджю", Турция);
Нападающие: Йоргос Масурас ("Олимпиакос"), Фотис Иоаннидис ("Панатинаикос"), Димитрис Пелкас ("Истанбул Башакшехир", Турция), Яннис Константелиас (ПАОК), Йоргос Якумакис ("Атланта Юнайтед", США), Вангелис Павлидис (АЗ, Нидерланды), Христос Цолис ("Фортуна", Германия).
"Великим битвам нужны великие бойцы", - гласит сообщение Федерации футбола Греции.
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