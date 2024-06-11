Сборная Казахстана понесла потерю на матч с Азербайджаном

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По информации источника, футболист получил травму в игре против Армении (1:2), когда в подкате заблокировал опасный удар соперника. Тапалов не принимал участие в предыгровой тренировке и не сыграет в предстоящем контрольном матче.
Матч Азербайджан – Казахстан состоится 11 июня венгерском городе Сомбатхей и начнется в 19:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция здесь.
Сообщалось, что на этой игре будет присутствовать новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
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