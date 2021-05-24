Сборная Казахстана объявила состав на матчи против Македонии и Мальты. Есть новые имена

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, вызванных на ближайшие товарищеские матчи против Северной Македонии и Мальты, сообщается на сайте КФФ.

Матч против Северной Македонии состоится 4 июня в Скопье, а 7 июня в австрийском городе Вольфсберг пройдет игра с Мальтой.

Состав команды:

вратари: Дмитрий Непогодов ("Астана"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз");

защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все - "Тобол"), Олжас Керимжанов ("Туран"), Еркин Тапалов ("Акжайык"), Максат Тайкенов ("Каспий"), Алибек Касым, Нурлан Даиров (оба - "Кызыл-Жар"), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба - "Кайрат");

полузащитники: Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (оба - "Астана"), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все - "Тобол"), Владислав Васильев ("Энергетик-БГУ", Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев ("Ордабасы"), Бауыржан Байтана ("Тараз");

нападающие: Роман Муртазаев ("Астана"), Танат Нусербаев ("Туран"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Алексей Щеткин ("Ротор", Россия).

Резерв:

вратарь: Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Игорь Шацкий ("Шахтер");

защитники: Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Тимур Рудосельский ("Кайсар"), Карам Султанов, Михаил Габышев (оба - "Шахтер");

полузащитники: Максим Федин ("Актобе"), Рамазан Оразов ("Чайка", Россия);

нападающие: Абат Аймбетов ("Астана").

Как видно, есть в команде новые имена. Если Алибек Касым был на подходе в главную сборную страны, то появление в ее списке Максата Тайкенова мало кто ждал, как и Нурлана Даирова. Тем не менее им выпал шанс доказать, что их неслучайно пригласили в первый состав.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!