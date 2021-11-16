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Сборная Казахстана обыграла Таджикистан и завершила год победой

Сборная Казахстана обыграла Таджикистан и завершила год победой
©КФФ
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Товарищеский матч
Казахстан - Таджикистан 1:0

Голы: Зайнутдинов, 12 (1:0)

Нереализованные:

Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Таджикистана в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, отличившийся на 12-й минуте после ошибки голкипера гостей.

Для сборной Казахстана этот матч последним в уходящем году. Тремя днями ранее подопечные Талгата Байсуфинова проиграли на выезде Франции со счетом 0:8 и завершили отбор на ЧМ-2022 на последнем месте в группе.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Таджикистан

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