Сборная Казахстана обыграла Таджикистан и завершила год победой

Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Таджикистана в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, отличившийся на 12-й минуте после ошибки голкипера гостей.

Для сборной Казахстана этот матч последним в уходящем году. Тремя днями ранее подопечные Талгата Байсуфинова проиграли на выезде Франции со счетом 0:8 и завершили отбор на ЧМ-2022 на последнем месте в группе.

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