Сборная Казахстана начала подготовку к решающим матчам отбора на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к решающим матчам в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

В ноябре подопечные Магомеда Адиева проведут два матча. 17 ноября Казахстан примет Сан-Марино, а через три дня сыграет на выезде против Словении.

Учебно-тренировочный сбор команды проходит в Астане. До 10 ноября УТС будет носить ознакомительно-просмотровый характер. 10-го числа состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный состав.

Между тем, сборной Казахстана уже произошли изменения. Подробности - здесь.

В России "разоблачили" Зайнутдинова и оценили работу Адиева в сборной Казахстана

Напомним, после 8 туров Казахстана с 15 очками занимает третье место в отборочной группе. лидируют Словения и Дания (по 19 баллов).

Фото: КФФ