Сборная Казахстана по футболу провела тренировку перед матчем с Украиной на "Астана Арене"

Cборная Казахстана по футболу провела тренировку на "Астана Арене" накануне матча с командой Украины в отборе чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч отборочного цикла в столице состоится 1 сентября. Начало - в 20:00 по местному времени.
Ожидается, что на игре сможет присутствовать главный тренер команды Талгат Байсуфинов, который вылечился от коронавируса.
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