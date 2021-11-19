Сборная Казахстана по футболу поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА от 19 ноября 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, казахстанская команда поднялась на 119-е место, тогда как в октябре занимала 125-е.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия - 1828 очков
2. Бразилия - 1826
3. Франция - 1786
4. Англия - 1755
5. Аргентина - 1750
6. Италия - 1740
7. Испания - 1704
8. Португалия - 1660
9. Дания - 1654
10. Нидерланды - 1653
…119. Казахстан - 1140
Напомним, что в последнем товарищеском матче подопечные Талгата Байсуфинова на своем поле победили Таджикистан (1:0), а до этого в гостях потерпели крупное поражение от Франции (0:8) и завершили отборочный цикл чемпионата мира 2022 года на последнем месте в группе D.