Сборная Казахстана по футболу определилась с первым соперником в 2022 году

Сборная Казахстана по футболу планирует в феврале сыграть товарищеский матч в Турции, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

По информации источника, национальная команда 12 февраля может провести контрольный поединок со сборной клубов КПЛ, составленной из легионеров.

Как отмечается, детали предстоящей игры еще прорабатываются. А решение сыграть против сборной КПЛ продиктовано необходимостью проведения товарищеского поединка в преддверии стыковых встреч в рамках Лиги наций. Но так как "окон" ФИФА нет и в Европе найти соперника будет тяжело, то принято решение сыграть с командой практически равного класса за счет выступающих в чемпионате Казахстана легионеров.

Напомним, что сборной Казахстана предстоит сыграть переходные матчи в Лиге наций против Молдовы 24 марта (на стадионе "Зимбру") и 29 марта (на стадионе "Астана Арена") 2022 года. Победитель пары сохранит место в дивизионе С, а проигравший будет выступать рангом ниже.