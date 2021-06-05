Сборная Бразилии собралась бойкотировать Кубок Америки

Сборная Бразилии по футболу отказалась участвовать в Кубке Америки-2021, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AS.

В мае стало известно, что турнир будет перенесен из Аргентины в Бразилию из-за массовых протестов и ухудшающейся ситуации с пандемией в стране. Кубок Америки должен пройти с 13 июня по 10 июля.

По информации источника, игроки сборной Бразилии обсудили с главой федерации футбола перенос турнира и выразили свое недовольство таким решением. Сами футболисты узнали о переносе из СМИ. После беседы игроки приняли решение отказаться от выступления на турнире.

Отмечается, что футболисты сборной Бразилии планируют отговорить от участия в Кубке Америке представителей других национальных команд.



Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите подтвердил, что игроки команды обсуждают возможный бойкот турнира.

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