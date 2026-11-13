Сборная Аргентины решила судьбу главного тренера после ухода Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продолжит работу с национальной командой как минимум до лета 2030 года. 48-летний специалист подписал новый контракт с Ассоциацией футбола Аргентины (AFA), сообщают Vesti.kz.

Скалони возглавил аргентинцев в 2018 году и за это время привёл команду к победе на чемпионате мира, дважды выиграл с ней Кубок Америки и завоевал Финалиссиму. Последним крупным испытанием для сборной стал ЧМ-2026, где аргентинцы уступили Испании в финале со счётом 0:1.

О продлении соглашения тренер объявил на пресс-конференции с руководством AFA перед матчем с Уругваем.

"Спасибо всем, кто сделал это возможным. Я счастлив. Несмотря на непростые времена для многих семей, это событие приносит мне огромную радость. Именно этого мы все хотели. У меня столько же энтузиазма и энергии, сколько было в самом начале. Иначе заниматься этой работой было бы невозможно - она требует полной самоотдачи. Мы всё тщательно обдумали, посоветовались с близкими и пришли к выводу, что продолжение сотрудничества - лучший вариант. Договориться удалось быстро. Впереди важный этап, в котором мы хотим дать шанс молодым футболистам, стремящимся проявить себя. Моя мотивация ничуть не изменилась с первого дня. Я рад, что мы продолжаем этот путь", - заявил Скалони.

Добавим, что сборную Аргентины ожидает новая эпоха - без Лионеля Месси, который принял решение завершить выступление в национальной команде. В октябре этого года он провёл последний матч в форме сборной.

На счету 39-летнего звёздного игрока 207 матчей, 125 голов и 68 ассистов в составе аргентинцев.