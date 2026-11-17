Сегодня, 17 ноября, сборные Саудовской Аравии и Узбекистана проведут товарищеский матч в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Дохе на стадионе "Джассим бин Хамад" и начнётся в 20:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

Обе команды участвовали на прошедшем в Северной Америке ЧМ-2026. Для Узбекистана эта кампания была дебютной.

В рейтинге ФИФА Саудовская Аравия занимает 54-е место, а Узбекистан - 61-е. В последнем матче арабская сборная обыграла в Дохе команду Южной Кореи - 3:2. Игра состоялась 13 ноября.

Узбекистан в последней игре уступил в Ташкенте сборной России - 2:3. Встреча прошла 12 ноября.