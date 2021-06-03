Самый дорогой игрок европейского клуба прибыл в расположение сборной Казахстана

Сегодня полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев прибыл в столицу Северной Македонии из Минска. Игрок уже присоединился к команде и готовится к предстоящей товарищеской игре, сообщает пресс-служба КФФ.

Васильев выступает в чемпионате Беларуси. В этом сезоне хавбек провел 11 матчей, в которых забил три гола. Его команда "Энергетик-БГУ" занимает 11-е место в турнирной таблице. При этом, по данным Transfermarkt, он является самым дорогим игроком клуба с рыночной стоимостью 500 тысяч евро.

Напомним, что матч с македонцами состоится 4 июня в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. После этого подопечные Талгата Байсуфинова вернутся домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.

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