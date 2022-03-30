Самый дорогой футболист мира установил рекорд в сборной

Сборная Франции по футболу на своем поле обыграла ЮАР в товарищеском матче (5:0), а форвард победителей Килиан Мбаппе добился уникального достижения, сообщает "Матч ТВ".

Дубль в матче оформил Мбаппе (23-я минута и 76-я, с пенальти).

Отмечается, что он стал первым французом в XXI веке, который забивал минимум два мяча за сборную в пяти играх подряд.

В этом матче он еще повторил достижение 16-летней давности. Француз нанес 12 ударов по воротам, из них шесть в створ. Кроме того, ему удалось совершить 20 касаний мяча на половине поля соперника. Ни один другой игрок французской национальной команды не достигал таких результатов в одном матче с 2006 года.

Мбаппе дебютировал в национальной команде в 2017 году. На чемпионате мира-2018 он стал самым молодым французским игроком, забивавшим на этом турнире.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро.