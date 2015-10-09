Самая маленькая страна в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Кюрасао стал самой маленькой страной, которая квалифицировалась в финальную стадию чемпионата мира, сыграв ничью 0:0 с Ямайкой в отборочном цикле КОНКАКАФ, передают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

Сборная экс-форварда "Астаны" сотворила историю и вышла на ЧМ-2026

Население острова составляет всего 156 тысяч человек, а площадь - 444 км².

Под руководством нидерландского тренера Дика Адвоката сборная прошла отбор без поражений, включая впечатляющую победу со счётом 7:0 над Бермудскими островами, и выиграла группу B с 12 очками.

Панама вышла на свой второй чемпионат мира, обыграв Сальвадор (3:0), а Гаити сенсационно выиграла группу C, оставив позади фаворитов Гондурас и Коста-Рику.

Вторые команды групп - Ямайка и Суринам - получили право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах против Боливии, Новой Каледонии, ДР Конго и Ирака в марте за две оставшиеся путёвки на турнир.

Жеребьёвка группового этапа ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне, а сам мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

