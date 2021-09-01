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"С Украиной можно цепляться за очки". Экс-форвард сборной Казахстана оценил шансы в матче отбора на ЧМ-2022

"С Украиной можно цепляться за очки". Экс-форвард сборной Казахстана оценил шансы в матче отбора на ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана может создать Украине проблемы, считает экс-форвард национальной команды Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил шансы соперников на успех в матче отбора на ЧМ-2022 и вспомнил результат первой игры.

- Какие ожидания перед матчем Казахстан - Украина?

- Скорее всего, украинцы едут за победой, потому что для того, чтобы бороться за выход из группы, нужно набирать три очка. Франция как фаворит однозначно займет первое место, а Украина будет бороться с Боснией и Герцеговиной за вторую строчку.

Очередная потеря украинцев ухудшит шансы в этой борьбе, которая дает шансы на стыковые матчи. Чисто стратегически наш соперник понимает, что эта игра очень важна. Поэтому, я думаю, что гости сразу возьмут игру под контроль и постараются в первом тайме больше атаковать и добиться успеха, потому что во второй половине может произойти всякое, как это было в матче в Киеве, когда украинцы не реализовали несколько стопроцентных моментов, а наша единственная контратака завершилась голом в их ворота. Дальше соперники были уже дезориентированы и не смогли выиграть.

Полагаю, что наши ребята будут играть от обороны и стараться действовать на контратаках. Гости предпочтут доминировать.

- Может ли гостей психологически сковать мысль только о победе?

- Наверное, это не даст нашей сборной никакого психологического преимущества. Турнирная ситуация еще не ясна. Единственное, украинцы, возможно, побаиваются играть на искусственном газоне. А в остальном я не думаю, что это будет сковывать гостей, которым, вроде бы, терять уже нечего.

- Будет ли Украина для нас другим соперником по сравнению с весенним матчем после ухода главного тренера Андрея Шевченко?

- Скорее всего, с приходом нового специалиста резко ничего не изменится. Тем более, это не клуб, а сборная, которая собирается на несколько дней. Полагаю, что Украина будет играть в той же манере, как на Евро-2020. Может быть учтут свои ошибки и станут больше делать акцент на атаку, поэтому нашим защитникам надо действовать очень сконцентрировано.

Понятно, что уровень соперника выше - они в основном играют в европейских клубах. Учитывая все эти моменты, сборной Казахстана будет непросто. Но шансы всегда есть. Команда показала, что можно играть с Украиной и цепляться за очки. Тем более, матч будет на своем поле, и гостям реально создать проблемы. Я думаю, у наших игроков не будет мандража и боязни соперника. Шансы сыграть на контратаках и на стандартах, несомненно, должны появиться у футболистов сборной Казахстана.

Напомним, матч Казахстан - Украина состоится сегодня, 1 сентября, в Нур-Султане. Начало встречи в 20:00. Отметим, что главный тренер национальной сборной Талгат Байсуфинов перенес коронавирус. Он был изолирован от команды и руководил тренировками в удаленном режиме. Накануне его ПЦР-тест показал отрицательный результат. Кроме того, некоторые источники сообщают о заражении коронавирусом лидера "Астаны" Абзала Бейсебекова, который готовился к матчу в составе национальной команды.

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Метки:
ЧМ-2022 Сборная РК по футболу Украина Байсуфинов Талгат Коронавирус

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