В России выразили надежду на товарищеские матчи с Казахстаном

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков выразил надежду на возможность проведения товарищеских матчей с некоторыми сборными, в том числе и с Казахстаном, сообщает "Р-Спорт".

"Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными. Это способствовало бы поддержанию определенного уровня подготовки российских футболистов", - заявил он.

Напомним, ранее ФИФА отстранила российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Кроме того, Россию на два года могут исключить из ФИФА. Решение о приостановке членства РФС в этой организации может быть принято 31 марта на конгрессе ФИФА в Дохе (Катар).