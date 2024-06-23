В России предвещают громкий прорыв казахстанского футбола. Есть причина

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов оценил назначение Станислава Черчесова на пост наставника сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сборной Казахстана предрекли триумф в отборе ЧМ по футболу

"Черчесов сейчас поехал в Казахстан. Хочется Станиславу Саламовичу пожелать удачи. Казахи в прошедшем отборочном цикле выступили удачно, впервые пробились в стыковые матчи. Проиграли Греции. У него есть все шансы, чтобы о казахстанском футболе заговорили громко.

Возможно, в российских клубах, где он был бы не прочь тренировать, не сошелся взглядами с руководством. Какие-то предложения наверняка были. Но его что-то не устроило. А Казахстан заинтересовал", - сказал Колыванов "Советскому спорту".