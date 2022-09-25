В России оценили шансы Казахстана после триумфа в Лиге наций

Российский сайт "Чемпионат" предполагает, что сборная Казахстана по футболу не проиграет в Баку с Азербайджаном после досрочной победы в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Этой игрой подопечные Магомеда Адиева завершат групповой раунд.

Казахстанцы обыграли в пятом туре Беларусь и перешли в дивизион В. Также они могут сыграть в стыковых играх к Евро-2024.

"Но это еще не самое интересное. После квалификации ЧМ-2022 у казахстанцев произошла смена главного тренера. Должность занял Магомед Адиев, ранее работавший в "Ахмате" и "Анжи". Под руководством 45-летнего наставника казахстанцы ощутимо прибавили и отменно выступили в текущем розыгрыше Лиги наций.

За пять туров группового этапа соревнования подопечные Адиева не потерпели ни одного поражения при ничьей с Беларусью (1:1). Помимо Азербайджана, они обыграли Словакию (1:0 и 2:1) и белорусов (2:1). Одним из главных героев последней встречи стал полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Он забил победный мяч на 79-й минуте.

В результате сборная Казахстана набрала 13 очков и досрочно выиграла группу, получив, таким образом, путевку в финальный этап Лиги наций. Главной причиной успеха своей нынешней команды Адиев назвал наличие единого мнения в раздевалке. Наставник подчеркнул, что его тренерскому штабу удалось сплотить игроков идеей.

Думаем, в предстоящем матче казахстанцы как минимум не проиграют. Безусловно, после досрочной победы в группе сборная может сыграть не в полную силу. Однако и от азербайджанцев мы бы не стали ожидать чрезмерного рвения к победе.

Дело в том, что на данный момент подопечные Джанни Де Бьязи располагаются на втором месте в турнирной таблице с семью очками. Вылет в менее сильную лигу им не грозит, да и выше уже не подняться. Думается, мотивация у обеих национальных команд находится на примерно одинаковом уровне. Впрочем, у казахстанцев ее, вероятно, будет даже немного поболее.

Сборная Азербайджана очень плохо провела квалификацию ЧМ-2022 и добыла не лучшие результаты в пяти турах текущего розыгрыша Лиги наций. Национальная команда Казахстана сильно прибавила при Магомеде Адиеве. Всего одна ничья и четыре победы за пять матчей говорят сами за себя. Очевидно, "ястребы" пребывают на подъеме. Считаем, они как минимум не проиграют", - пишет издание.

Добавим, что матч Азербайджана с Казахстаном начнется в 22:00 по времени Астаны и будет показан в прямом эфире. В следующем розыгрыше Лиги наций подопечные Адиева получат топ-конкурентов.

Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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