Роналду разбили нос, но Португалия победила в Лиге наций

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Сегодня 08:17
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Португальской звезде Криштиану Роналду разбили нос в матче с Чехией в Лиге наций, но его команда обыграла конкурентов в гостевой встрече и вышла в лидеры группы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Спорт-Экспресс", Роналду получил травму, столкнувшись с вратарем чехов Томашем Вацликом, но смог продолжить игру. Португальцы выиграли матч со счетом 4:0.

Голы забили Диого Далот (33-я минута и 52-я), Бруно Фернандеш (45+2) и Диого Жота (82-я). У Чехии пенальти не реализовал Патрик Шик (45+6).

Этот результат позволил Португалии выйти на первое место во второй группе дивизиона А с десятью очками. Далее идут Испания (восемь), Швейцария (шесть) и Чехия (четыре).

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия Лига наций

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