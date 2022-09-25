Реванш? Известен состав конкурента Казахстана в Лиге наций

Ресурс azerisport.com обнародовал стартовый состав сборной Азербайджана на заключительный матч группового раунда Лиги наций против команды Казахстана в Баку, сообщает корреспондент Vesti.kz. В первом матче казахстанцы выиграли со счетом 2:0.

Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и поднялись в дивизион В, а Азербайджан борется со Словакией за второе место в третьей группе.

"По сравнению с матчем против Словакии произошло лишь одно изменение. Вместо Ричарда Алмейды в центре поля появится другой хавбек "Карабаха" Филип Озобич. Если не произойдет ничего неожиданного, то с первых минут Джанни Де Бьязи выпустит на поле следующих игроков:

Шахруддин Магомедалиев, Ходжат Хагверди, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Филип Озобич, Эмин Махмудов, Эдди Исрафилов, Озанджан Кекчю, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов", - пишет ресурс.

Добавим, что Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией.

Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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