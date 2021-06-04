"Репетиция перед Евро". Вернувшийся в сборную Казахстана Байтана - о матче с Македонией, рождении ребенка и мотивации

Полузащитник "Тараза" Бауыржан Байтана на предматчевой пресс-конференции перед гостевой игрой с Македонией прокомментировал свое возвращение в сборную Казахстана, сообщается на сайте КФФ. Он также рассказал о настрое на предстоящую встречу.

- Во-первых, очень рад вернуться в сборную Казахстана. Для меня честь - защищать цвета своей страны. В свое время я получал вызовы, однако не смог воспользоваться своим шансом. Также травмы дали о себе знать.

Вернувшись в "Тараз", постепенно нахожу свою игру. Полностью сосредоточился на футболе, стараюсь улучшать свои показатели на поле. Усиленно тренируюсь. Буквально на днях у меня родился третий ребенок в семье. Это придает мне дополнительную мотивацию. Хочется добиваться высоких результатов на поле. Сейчас думаю исключительно о развитии своей карьеры. Хочу приносить пользу сборной Казахстана, - рассказал Байтана.

- Что говорит тренерский штаб о команде Северной Македонии? Какие ценные советы дают?

- Тренеры дали полную информацию о сильных и слабых сторонах соперника. Объяснили, как против них нужно играть. Теперь все зависит от нас. В составе хозяев поля немало исполнителей высокого класса. Они выступают в Англии, Италии и других странах. Для Северной Македонии это фактически финальная репетиция перед Евро-2020. Что касается нас, то хочется забить голы, увезти из Скопье положительный результат. Конечно же, хотим порадовать красивой игрой наших болельщиков.

Напомним, товарищеский матч Македония - Казахстан состоится сегодня, 4 июня, в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!