"Расслабились и были наказаны". В Боснии ждут от Казахстана очередной сенсации в отборе на ЧМ-2022

Боснийский журналист телеканала BHT 1 Бранко Капичич в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался об очередной сенсации сборной Казахстана в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Эксперт вспомнил игры с Украиной и Финляндией, а также прокомментировал перспективы команды Талгата Байсуфинова.

"Я говорил ранее, что это одна из самых непростых групп отборочного цикла. Казахстан, вопреки ожиданиям большинства экспертов, сумел создать сложности украинской команде. Две волевые ничьи красноречиво говорят о непростом характере казахстанских игроков. В матче с Финляндией играл экспериментальный состав, который создал большие сложности.

В минувшей встрече с Боснией казахстанцы выглядели неплохо. Они играли гораздо лучше, чем можно было ожидать от них. Хозяева не все сделали для победы, поэтому последний гол получился справедливым. Нужно до последнего быть сконцентрированным на матче. К сожалению, сборная Боснии расслабилась и была наказана. Казахстан показал характер и еще успеет удивить в этом отборочном цикле", - отметил Капичич.

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Напомним, что в рамках шестого тура Казахстан на выезде встречался с Боснией и Герцеговиной и сыграл со счетом 2:2. Следующую игру соперники проведут уже в нашей стране 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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