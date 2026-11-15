Нападающий "Барселоны" Рафинья и его окружение глубоко возмущены решением, принятым Бразильской футбольной федерацией, передают Vesti.kz.

По данным источника, федерация отказывается отпускать 29-летнего вингера обратно в каталонский клуб, несмотря на то что он всё равно пропустит ближайший товарищеский матч против сборной Сингапура (17 ноября) из-за дисквалификации.

Ранее Рафинья получил прямую красную карточку в конце контрольной игры с Японией за споры с арбитром. Форвард "Барселоны" вышел в стартовом составе и был заменён на 71-й минуте, а красную схлопотал уже вне поля. Генеральный координатор сборных Бразилии Родриго Каэтано заявил, что капитан останется с командой в качестве одного из её лидеров.

Напомним, что Бразилия проиграла Японии со счётом 2:3. У победителей отличились Такефуса Кубо (15-я), Кэйто Накамура (19-я) и Тацухиро Сакамото (90+1-я). В составе проигравших дубль оформил Винисиус Жуниор (33-я и 75-я).