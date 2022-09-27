Путь на Евро или работа в РПЛ. Стало известно, останется ли Адиев в сборной Казахстана

Будущее главного тренера Магомеда Адиева в сборной Казахстана по-прежнему не определено, однако шансы на продление контракта КФФ с российским специалистом достаточно велики, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Обе стороны довольны сотрудничеством и результатом, которых достигла сборная в Лиге наций, однако пока вопрос с пролонгацией соглашения остается актуальным. Адиеву импонирует интерес со стороны российских клубов, и он хотел бы в будущем поработать в крепкой команде РПЛ. Кроме того, в сборной тренеру не хватает процесса каждодневной работы.
В то же время российский специалист ценит внимание и доверие КФФ. На данный момент он считает приоритетным вариантом продолжение работы со сборной Казахстана. Его действующий контракт рассчитан до конца года. Вероятно, определенность с новым соглашением наступит в конце ноября - после сессии товарищеских матчей.
Напомним, что сборная Казахстана под руководством Адиева заняла первое место в группе 3 Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира казахстанцы будут выступать в дивизионе В, а также получат шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.