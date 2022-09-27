Путь на Евро или работа в РПЛ. Стало известно, останется ли Адиев в сборной Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 19:17
©КФФ

Будущее главного тренера Магомеда Адиева в сборной Казахстана по-прежнему не определено, однако шансы на продление контракта КФФ с российским специалистом достаточно велики, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

Обе стороны довольны сотрудничеством и результатом, которых достигла сборная в Лиге наций, однако пока вопрос с пролонгацией соглашения остается актуальным. Адиеву импонирует интерес со стороны российских клубов, и он хотел бы в будущем поработать в крепкой команде РПЛ. Кроме того, в сборной тренеру не хватает процесса каждодневной работы. 

В то же время российский специалист ценит внимание и доверие КФФ. На данный момент он считает приоритетным вариантом продолжение работы со сборной Казахстана. Его действующий контракт рассчитан до конца года. Вероятно, определенность с новым соглашением наступит в конце ноября - после сессии товарищеских матчей. 

Напомним, что сборная Казахстана под руководством Адиева заняла первое место в группе 3 Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира казахстанцы будут выступать в дивизионе В, а также получат шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 10 8 2 0 29-3 26
2 Ростов 10 6 4 0 19-12 22
3 ЦСКА М 10 6 2 2 21-9 20
4 Краснодар 10 6 2 2 21-14 20
5 Спартак М 10 6 1 3 22-11 19
6 Сочи 10 5 2 3 17-16 17
7 Динамо М 10 4 4 2 16-11 16
8 Ахмат 10 4 2 4 15-16 14
9 Оренбург 10 4 0 6 14-26 12
10 Пари Нижний Новгород 10 3 3 4 16-18 12
11 Крылья Советов 10 2 4 4 10-14 10
12 Локомотив М 10 2 3 5 13-18 9
13 Химки 10 2 2 6 11-19 8
14 Факел 10 1 5 4 13-20 8
15 Урал 10 1 1 8 5-19 4
16 Торпедо М 10 1 1 8 5-21 4

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Адиев Магомед КФФ Премьер-лига России

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