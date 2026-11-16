Прямая трансляция матча Казахстан - Словакия в Лиге наций

Сегодня, 16 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет со Словакией в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт на стадионе "Астана Арена" и начнётся в 20:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Словакия уже гарантировала себе первое место и повышение в Лигу B. Казахстан останется в Лиге C.

Что касается других команд квартета, то Молдова займёт второе место и примет участие в стыковых матчах за путевку в Лигу B, если не проиграет Фарерским островам. Фареры, в свою очередь, станут вторыми и сыграют в стыковых матчах за путевку в Лигу B, если победят Молдову.

Группа 3 Лиги С после пяти матчей:

1. Словакия - 11 очков;

2. Молдова - 7;

3. Фареры - 5;

4. Казахстан - 2.