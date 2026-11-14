Прощальный матч Роналду за сборную? В Португалии заинтриговали заявлением

Португальский агент Хелио Мартин прокомментировал предстоящее чествование Криштиану Роналду перед матчем сборной Португалии с Данией в рамках Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Мартин считает, что легендарный нападающий заслужил особое признание за свои заслуги перед национальной командой. Также агент выразил надежду, что Роналду однажды проведет прощальный матч за сборную.

"Криштиану заслужил чествование перед игрой с Данией. Никакие слова не смогут в полной мере передать его величие. Именно благодаря ему Португалия заявила о себе на футбольной карте мира. Надеюсь, однажды он проведет прощальный матч за национальную команду. Возможно, эта встреча станет последней в его карьере", - заявил Мартин в эксклюзивном интервью "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, перед встречей с Данией все футболисты сборной Португалии выйдут на поле в футболках с седьмым номером в честь Роналду. Ранее сообщалось о завершении выступлений Криштиану за национальную команду, в составе которой он играл с 2003 года, проведя 234 игры и забив 146 голов.

Матч состоится в ночь с 14 на 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Казахстана.