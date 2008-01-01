Пробили дно? Казахстан завершил год в рейтинге ФИФА ниже Таджикистана

Сборная Казахстана завершила год в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на 122-м месте, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В октябре она упала с 118-го места на 119-е, в ноябре опустилась с 119-го места на 122-е, на котором и осталась в декабре. Интересно, что на 121-й позиции оказалась сборная Таджикистана.



Первая десятка рейтинга ФИФА от 10 декабря не изменилась:



1 (1). Бельгия - 1780 очков;

2 (2). Франция - 1755;

3 (3). Бразилия - 1743;

4 (4). Англия - 1670;

5 (5). Португалия - 1662;

6 (6). Испания - 1645;

7 (7). Аргентина - 1642;

8 (8). Уругвай - 1639;

9 (9). Мексика - 1632;

10 (10). Италия - 1625;

...122 (122). Казахстан - 1142.



Отметим, что Казахстан завершил групповой этап Лиги наций на последнем, четвертом месте в квартете 4, набрав четыре очка в шести играх. И теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.