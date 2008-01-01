Пробили дно? Казахстан завершил год в рейтинге ФИФА ниже Таджикистана

Сборная Казахстана завершила год в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на 122-м месте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В октябре она упала с 118-го места на 119-е, в ноябре опустилась с 119-го места на 122-е, на котором и осталась в декабре. Интересно, что на 121-й позиции оказалась сборная Таджикистана.
Первая десятка рейтинга ФИФА от 10 декабря не изменилась:
1 (1). Бельгия - 1780 очков;
2 (2). Франция - 1755;
3 (3). Бразилия - 1743;
4 (4). Англия - 1670;
5 (5). Португалия - 1662;
6 (6). Испания - 1645;
7 (7). Аргентина - 1642;
8 (8). Уругвай - 1639;
9 (9). Мексика - 1632;
10 (10). Италия - 1625;
...122 (122). Казахстан - 1142.
Отметим, что Казахстан завершил групповой этап Лиги наций на последнем, четвертом месте в квартете 4, набрав четыре очка в шести играх. И теперь сыграет в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.