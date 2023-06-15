"Предложение должно устроить ЦСКА и меня". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и трансфере в Италию

Автор: Алибек Кабенов

Один из лидеров сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов высказался о предстоящих матчах отбора ЧЕ-2024 и о своем карьерном будущем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Бахтиер, поздравляю тебя с победой в Кубке России. Как себя чувствуешь эмоционально и физически после столь энергозатратного матча?

- Победа в Кубке меня вдвойне воодушевила, сейчас физически и духовно я в порядке.

- Что ты думаешь о сборной Сан-Марино?

- Как сказал Магомед Мусаевич, игра будет действительно тяжелой, придется вскрывать оборону - это нелегко. Недооценки с нашей стороны точно не будет. Мы собраны на сто процентов.

- Ты ранее играл против Сан-Марино, что помнишь о тех встречах?

- Помню, что мы победили на выезде 3:1, тоже нелегко было. Они во многих аспектах прибавили, это не так команда, которая была четыре года назад.

- Наверное, символично будет задать этот вопрос именно здесь, в Италии. Бахтиер, какова вероятность, что следующий сезон ты начнешь в этой стране?

- Топ-5 лиг - это мечта детства, но должно быть предложение, которое устроит, как ЦСКА, так и меня. Конечно, я об этом мечтаю и иду к этой цели.

- Кто-то из представителей итальянских клубов уже заезжал к тебе в отель?

- Нет, не приезжали (смеется).

Матч Сан-Марино - Казахстан пройдет Парме (Италия). Встреча начнется в ночь на субботу, 17 июня, в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.