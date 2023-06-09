Появилось видео новичка сборной Казахстана перед играми отбора на Евро-2024

Казахстанская федерация футбола (КФФ) опубликовала видео прибытия игроков в расположение национальной команды перед матчами отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
Среди них был замечен и новичок команды Александр Зуев, получивший казахстанское гражданство.
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"Собрались в Алматы. Тренировочный сбор продлится до 13-го числа. Все футболисты в сборе, только Бахтиер Зайнутдинов присоединится после финала Кубка России 11 июня", - говорится в подписи к видео.
Напомним, что Казахстан две игры проведет на выезде - 16 июня против Сан-Марино, а 19-го - против Серверной Ирландии. Североирландская команда уже огласила состав.
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