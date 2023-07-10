Появились новости о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" договорился с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым о переходе, сообщают Vesti.kz.

По информации TRT Spor, стороны достигли соглашения. Теперь стамбульский клуб ведет переговоры с московским ЦСКА. В случае перехода казахстанец не будет считаться легионером в Турции.

Ранее сообщалось, что трансфер Зайнутдинова обойдется "Бешикташу" в шесть миллионов евро плюс бонусы. При этом контракт игрока будет рассчитан на три года.

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Напомним, Зайнутдинов в прошлом сезоне российской премьер-лиги сыграл за ЦСКА 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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