Зайнутдинов переходит в "Бешикташ"

"Бешикташ" достиг принципиальной договоренности с ЦСКА о переходе лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным турецкого издания Takvim, "Бешикташ" согласовал условия сделки с московским клубом. Трансфер игрока обойдется в шесть миллионов евро плюс бонусы. Личный контракт хавбека будет рассчитан на три года.

"Бешикташ" возлагает большие надежды на казахстанца. В чемпионате Турции Зайнутдинов не будет считаться легионером.

Напомним, что Бахтиер выступал за московский клуб с 2020 года. В составе ЦСКА казахстанец завоевал Кубок России и становился серебряным призером РПЛ.

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