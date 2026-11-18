Сборная Португалии по футболу одержала волевую победу над Уэльсом в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.
Матч прошёл в Кардифф и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.
Игра напоминала качели. Сначала португальцы вышли вперёд, затем валлийцы забили дважды и уже команда Жорже Жезуша оказалась в роли догоняющей стороны. Впрочем, его подопечные впоследствии не только отыгрались, но и вырвали победу.
В составе победителей отличились Бруну Фернандеш (11-я минута), Педру Нету (43-я) и Карлуш Форбш (70-я). У проигравших голы забили Дэвид Брукс (13-я) и Сорба Томас (40-я). При этом Педру Нету на 74-й минуте заработал удаление.
В итоге Португалия с первого места в группе вышла в четвертьфинал турнира. Уэльс занял четвертую строчку и сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в Лиге А.
Что касается других команд квартета, то Норвегия стала второй и тоже вышла в плей-офф. Дания же завершила борьбу на третьей строчке и сыграет в стыковых матчах за сохранение места в Лиге А.Группа 4 Лиги А после шести туров:
1. Португалия - 15 очков;
2. Норвегия - 9;
3. Дания - 9;
4. Уэльс - 3.