Два поражения подряд и скандал. Как сборная Казахстана ранее проводила три матча за несколько дней

Сборная Казахстана по футболу впервые в истории выступлений под эгидой УЕФА проведет за семь дней три официальных матча. Корреспондент Vesti.kz, рассказывая о шансах национальной команды, вспоминает, как она играла ранее в таких микроциклах.

Напомним, 1 сентября казахстанцы примут сборную Украины, четвертого сыграют на выезде с Финляндией, а седьмого сразятся в гостях с Боснией и Герцеговиной. Все матчи состоятся в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Национальная команда заканчивала прошлый год с подобным сценарием. Правда, один из матчей, сыгранный 11 ноября в Подгорице против Черногории, был товарищеским и завершился нулевой ничьей. 15 ноября казахстанцы уже в Лиге наций проиграли Албании - 1:3, а спустя четыре дня уступили в Алматы команде Литвы со счетом 1:2. Причем литовцы вырвали победу на 94-й минуте. К этому моменту сборная Казахстана почти тайм играла в меньшинстве после удаления Исламбека Куата.

В этих матчах тогда еще главный тренер команды Михал Билек использовал 22 футболиста - вероятно, интенсивная ротация была вызвана большим по меркам Казахстана количеством матчей за одну неделю.

Из менее свежих примеров подобного микроцикла можно вспомнить международный турнир, состоявшийся в марте 2007 года в Шымкенте. Тогда национальная команда в течение пяти дней одержала две победы в трех матчах.

Поединок против Кыргызстана был выигран со счетом 2:0. Команда Азербайджана была повержена с минимальным преимуществом - 1:0. А встреча с Узбекистаном завершилась вничью - 1:1. Этот поединок, принесший победу команде Арно Пайперса на турнире, стал скандальным из-за не назначенного пенальти в ворота хозяев в концовке второго тайма. Это стало причиной потасовки на поле. Игроки и тренерский штаб сборной Узбекистана атаковали судейскую бригаду из Кыргызстана, а больше всех в этом преуспел форвард гостей Анвар Солиев, который и был одним из участников эпизода в штрафной казахстанцев, после которого его партнеры посчитали, что был пенальти.

Солиев тогда оказался на газоне, испытав на себе противодействие вратаря сборной Казахстана Давида Лории. В итоге Солиев, ударивший несколько раз судью, был удален, а национальная команда Казахстана больше не встречалась со своим самым принципиальным соперником, да и турнир больше не проводился.

Также можно вспомнить аналогичные циклы в 2006 году. В феврале и марте команда в течение пяти дней провела три матча на турнире на Кипре, где подопечные Пайперса сыграли вничью с КНДР - 0:0, одолели по пенальти Финляндию - 3:1 (0:0 в основное время) и уступили Греции - 0:2.

В декабре того же года сборная сыграла за пять дней три встречи на турнире в Таиланде. Состав на эти соревнования был экспериментальный, что вылилось в такие результаты - ничьи против Сингапура (0:0) и Таиланда (2:2) и поражение от Вьетнама (1:2).

Безусловно, некоторые из соперников по предстоящим матчам гораздо сильнее, чем тем или иные команды из описанных выше случаев. Для сборной это будет серьезной проверкой в играх с участниками Евро-2020 - Украиной и Финляндией и не менее статусной Боснией и Герцеговиной.

Отметим, положение казахстанцев осложнено вероятным отсутствием главного тренера Талгата Байсуфинова, у которого выявлен положительный тест на коронавирус.

В КФФ сделали заявление по главному тренеру сборной Казахстана перед матчами отбора на ЧМ-2022

Напомним, матч Казахстан - Украина пройдет в Нур-Султане со зрителями. Начало поединка в 20:00. 31 марта эти соперники сыграли в Киеве вничью - 1:1. А стартовала в этой кампании национальная команда с поражения от Франции - 0:2. Встреча в столице прошла 28 марта.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!