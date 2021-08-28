Главный тренер сборной Казахстана заболел коронавирусом перед матчем с Украиной в отборе ЧМ-2022

У главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгата Байсуфинова выявлен коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что он изолирован от команды, тогда как матч с Украиной пройдет 1 сентября в Нур-Султане.

Напомним, что в сентябре Казахстан ожидают еще два матча в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 и оба на выезде - 4 сентября с Финляндий и 7-го числа с Боснией и Герцеговиной. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!