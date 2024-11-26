Почему товарищеский матч Казахстан - Россия нужен? Черчесов и Алип уже не против

В последнее время все чаще поднимается вопрос об организации товарищеского матча между сборной Казахстана и национальной командой России. В большей степени инициатором этих разговор являются представители СМИ из России, но тема от этого становится только актуальнее. Корреспондент Vesti.kz считает, что в этой идее есть смысл, и матч получился бы интересным сразу по нескольким причинам.

Сборная Казахстана пережила невероятный взлет в 2023 году, а затем резкое падение в 2024-м. Команда идет на длинной серии из неудачных результатов, и пока позитива для болельщиков практически нет.

Что касается сборной России, то команда уже несколько лет не участвует в официальных турнирах по политическим причинам. Сейчас команда проводит только товарищеские матчи, и серьезной оппозиции у них почти нет (последние соперники: Сирия, Бруней, Вьетнам, Беларусь - их обыграли с общим счетом 22:0).

Историческое соперничество и мотивация для исправления

Первое, почему этот матч действительно интересен, так это потому, что у Казахстана должна быть большая мотивация изменить ход противостояния с Россией. Дело в том, что сборная четыре раза играла с северными соседями, но ни разу не победила - три поражения и одна ничья.

Более того, казахстанцы не забили в этих матчах ни одного гола, пропустив при этом 11 мячей. Самая близкая встреча прошла в Химках (Россия), в 2015 году. Тогда товарищеская игра завершилась с нулями на табло.

Последние матчи между Казахстаном и Россией прошли в рамках квалификации Евро-2020. В 2019 году россияне выиграли и в Астане (4:0), и в Калининграде (1:0).

Черчесов, Алип, Зайнутдинов и не только. Много переплетений

Наличие у сборной Казахстана главного тренера Станислава Черчесова делает это противостояние как никогда актуальным. Именно Станислав Саламович тренировал российскую дружину с 2016 по 2021 годы, и при нем команда добралась до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Естественно, он хорошо знает сборную Россию, даже обновленную, сегодняшнюю. Думается, тренер сборной Казахстана по-прежнему активно следит за футболом своей родной страны. И эта встреча была бы очень интересной.

Нуралы Алип мог бы сыграть против своих партнеров по "Зениту", а Максим Самородов посоперничать со знакомыми из "Ахмата". Бахтиер Зайнутдинов мог бы встретиться со старыми друзьями из ЦСКА и своим бывшим тренером по "Ростову" - Валерием Карпиным - который сейчас, по совместительству, работает и в сборной России.

Россия - по-прежнему топ-сборная со свободным графиком

Что бы ни говорили, но российская сборная все еще является топовой командой, которая вполне могла бы навести шороху на континентальных и мировых первенствах. То, что они не могут играть с топовыми соперниками, не проблема российского футбола, тут вопрос более глубокий.

У российской сборной относительно свободный график. Они могут договариваться с федерациями разных стран о матчах, все игры с их участием - товарищеские. И, думается, что на матч с Казахстаном Карпин смог бы собрать более звездный состав. Все-таки, наша сборная громко пошумела в прошлом году, была в шаге от попадания на Евро-2024, и в России с большим интересом следили за командой. Игры между географическими соседями интересны многим.

Есть смысл полагать, что на матч с Казахстаном у россиян был бы более боевой настрой, чем на заведомо проходных спарринг-партнеров вроде Брунея или Вьетнама, и что здесь вполне можно было бы увидеть в деле таких игроков, как Александр Головин, Алексей Миранчук и не только.

Как видим, сразу по нескольким причинам этот матч можно назвать интересным. Но тут почти все зависит от планов КФФ, а пока у организации нет нового президента, большие решения приниматься вряд ли будут. Что касается РФС, то там ситуация более простая. В России будут рады, если казахстанская сторона согласится на проведение товарищеской игры, ведь сейчас у них дефицит вариантов с хорошими интересными оппонентами. Думается, что где бы ни прошла эта игра, в Казахстане или России, она собрала бы аншлаг на стадионе.

Ранее защитник сборной Казахстана и "Зенита" Алип заявил, что ему самому интересно сопоставить две сборные, и он выразил мнение, что рано или поздно эта встреча состоится. Главный тренер команды Черчесов тоже признался, что ему этот матч интересен. Он даже заявил об идее провести игры и в Казахстане, и в России, чтобы "никому не было обидно".

Отметим, что обе победы в 2019 году над Казахстаном сборная России одержала как раз под руководством Черчесова, который сегодня тренирует Казахстан.

Фото: РФС, Константин Рыбин (1,2,4), КФФ (3)©️