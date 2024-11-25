Нуралы Алип захотел сыграть против сборной России

Защитник сборной Казахстана и питерского "Зенита" Нуралы Алип в интервью Legalbet.ru высказался о силе своей национальной команды и сборной России, сообщают Vesti.kz.

"Трудно сравнивать. Надо выяснить, мне самому интересно. Рано или поздно такой матч состоится. Стоит ли России уходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Это не ко мне вопрос. Думаю, игрокам это не интересно", - сказал Алип в интервью журналисту Legalbet Анару Ибрагимову на канале "Вынеси мяч".

Отметим, что последний официальный матч российская сборная провела в ноябре 2021 года. С 2022-го команда была отстранена ведущими футбольными организациями мира из-за политической ситуации. В итоге сборная России уже третий год проводит только товарищеские игры.

Отметим, что команды Казахстана и России сыграли между собой четыре встречи.

09.09.2019. Россия - Казахстан 1:0 (Отбор на Евро-2020. Калининград)

24.03.2019. Казахстан - Россия 0:4 (Отбор на Евро-2020. Астана)

31.03.2015. Россия - Казахстан 0:0 (Товарищеский матч. Химки)

23.05.2008. Россия - Казахстан 6:0 (Товарищеский матч. Москва)