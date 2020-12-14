"Ответственность на нем огромная". Казахстанский специалист оценил назначение Байсуфинова

Назначение Талгата Байсуфинова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу является правильным шагом, считает специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал плюсы данного шага.
"Конечно, было предположение о том, что команду возглавит казахстанский специалист. Он знает менталитет наших игроков, знаком с футболом, поэтому кандидатура Талгата Байсуфинова актуальная, а его назначение - своевременное. Он знаком с нашими футболистами и знает их возможности. Ответственность на нем огромная. Но я думаю, что это было правильное решение и всецело его поддерживаю", - заявил специалист.
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