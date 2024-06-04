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Отрыв в ценнике и экс-игроки КПЛ. Что известно о составе Армении перед игрой с Казахстаном?

Отрыв в ценнике и экс-игроки КПЛ. Что известно о составе Армении перед игрой с Казахстаном?
©Федерации футбола Армении

Уже в пятницу, 7 июня, сборная Казахстана проведет выездной товарищеский матч с командой Армении. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об особенностях состава соперников и выделил хорошо знакомые имена.

Главный тренер Александр Петраков вызвал на этот сбор 25 футболистов. 66-летний украинский специалист уже противостоял сборной Казахстана в 2021 году. Тогда национальные команды Казахстана и Украины разошлись миром в Астане - 2:2. Дубль в той встрече оформил Руслан Валиуллин.

Любопытно, что из 25 игроков сборной Армении только 12 являются уроженцами страны. Еще девять футболистов родились в России, по одному - в Сербии, Испании, Нигерии и Нагорно-Карабахской Республике. К сравнению, в нынешнем созыве игроков сборной Казахстана есть 25 уроженцев Казахстана, а также Сергей Малый и Александр Заруцкий, родившиеся на территории Украины и России соответственно.

Состав сборной Армении оценивается в 34,45 миллиона евро, это в два раза дороже, чем общая стоимость вызванных казахстанских футболистов (нынешний состав, без Бахтиера Зайнутдинова, стоит 16,47 миллиона евро). Самым дорогостоящим игроком является лидер "Краснодара" - 23-летний полузащитник Эдуард Сперцян.

В рейтинге ФИФА Армения занимает 95-е место, опережая Казахстан на восемь позиций (103). И если из 27 казахстанских футболистов только трое выступают за границей - Нуралы Алип, Александр Зуев и Абат Аймбетов - то среди армянских сборников можно насчитать девять легионеров.

Четверо выступают в чемпионате России, по одному - в Китае, Хорватии, Испании, Венгрии и Польше. Остальные 16 футболистов защищают цвета армянских клубов.

Из хорошо знакомых казахстанских зрителям футболистов можно выделить сразу четверых экс-игроков клубов КПЛ. Это 31-летний правый защитник Камо Оганесян, с 2018 по 2023 годы игравший за "Жетысу", "Кайрат" и "Астану", а также 31-летний центральный защитник Вараздат Ароян, игравший за "Астану" в сезонах 2021 и 2023 годов.

В линии полузащиты это 28-летний уроженец Нигерии Соломон Удо, который в 2021 году играл за "Шахтер" и "Атырау", а во второй половине 2023-го - в составе "Каспия". Также не забыли 34-летнего универсального хавбека Артака Дашяна, который в 2020-2021-х играл за "Атырау".

В настоящий момент Удо и Дашян вместе играют за "Пюник", а Оганесян защищает цвета "Арарат-Армении". Что касается Арояна, то он после ухода из "Астаны" оказался в китайском "Циндао Вест Кост".

Как видим, к текущему моменту соперничество с командой Армении - очень хороший спарринг для казахстанской дружины. Пока непонятно, в каком состоянии проявит себя команда после смены главного тренера. Кроме того, казахстанцы приедут не с оптимальным составом, а отсутствие Зайнутдинова бросается в глаза моментально. 

Армянская сборная чуть выше в рейтинге, имеет значительный перевес по суммарной трансферной стоимости, а еще они сыграют дома. Поэтому для Казахстана это хорошая проверка и грех жаловаться на якобы низкий уровень оппозиции, когда в настоящий момент он как раз идеален.

Напомним, что матч Армения - Казахстан состоится в Ереване в пятницу, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. 

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Казахстан Армения Валиуллин Руслан Зайнутдинов Бахтиер ФИФА Алип Нуралы Аймбетов Абат КПЛ Кайрат ФК Астана ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Атырау ФК Каспий ФК

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