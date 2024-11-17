Опубликован стартовый состав Казахстана на матч Лиги наций с Норвегией

Стали известные стартовые составы сборных Норвегии и Казахстана на матч шестого тура группы 3 дивизиона В Лиги наций, передает Vesti.kz.

У нашей команды в старте сыграют Стас Покатилов, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Алибек Касым, Еркин Тапалов, Султан Астанов, Максим Самородов, Асхат Тагыберген, Бактиер Зайнутдинов, Ислам Чесноков и Абат Аймбетов.

Встреча шестого тура пройдет в Осло и стартует в 22:00 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Qazsport.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова потеряли шансы на сохранение прописки в дивизионе B Лиги наций. На данный момент в группе 3 сложилась такая турнирная ситуация: Австрия (10 очков), Норвегия (10), Словения (7), Казахстан (1).

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