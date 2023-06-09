Определились финалисты МЧМ-2023 по футболу

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 07:53
©FIFA

Сборные Уругвая и Италии сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболу в Аргентине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала уругвайцы в Ла-Плате на стадионе имени Диего Марадоны обыграли сборную Израиля - 1:0. Единственный гол на 61-й минуте забил Андерсон Дуарте.

Итальянцы в другом матче, который также прошел в Ла-Плате обыграли сверстников из Южной Кореи - 2:1. Чезаре Казадей на 14-й минуте вывел европейскую сборную вперед. Корейцы отыгрались спустя девять минут когда точным ударом с пенальти отличился Сын Вон Ли. Победу итальянцам на 86-й минуте принес Симоне Пафунди.

Матч за третье место между Израилем и Южной Кореей состоится 11 июня. Финальная встреча между Уругваем и Италией пройдет в ночь на 12 июня.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Чемпионат мира по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:53
Сборные
Определились финалисты МЧМ-2023 по футболу
Вчера , 15:28
Сборные
"Евро - это сильно". Реакция российских фанатов на вызов Зуева в сборную Казахстана
Вчера , 13:51
Сборные
Родились в Казахстане, но были натурализованы в сборную как россияне. Пять известных случаев
7 июня, 18:41
Сборные
"Некогда о чем-то мечтать". Адиев прокомментировал приглашение Зуева в сборную Казахстана
7 июня, 17:30
Сборные
Чем поможет сборной Казахстана новичок из России Александр Зуев?
7 июня, 16:50
Сборные
Чемпион Европы обратился к болельщикам после смены гражданства и вызова в сборную Казахстана
7 июня, 15:25
Сборные
Чемпион Европы по футболу получил вызов в сборную Казахстана после смены гражданства
6 июня, 19:07
Сборные
Сборная Дании определилась с главным тренером после поражения от Казахстана
6 июня, 18:20
Сборные
Окреп и стал лидером. Почему лучший бомбардир "Актобе" заслужил дебюта в сборной Казахстана
6 июня, 14:49
Сборные
Сборная Казахстана по футболу понесла потерю перед гостевыми матчами отбора на Евро-2024
© 2008 - 2023 ТОО «EML»