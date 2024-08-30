"Они на исходе". Адиев - о лидерах сборной Казахстана

Главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев высказался о перспективах Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Адиев ранее возглавлявший сборную Казахстана заявил Станиславу Саламовичу, что команда нуждается в переменах.

"Будет ли Черчесову сложно? Думаю, да. Сложно, потому что сборная Казахстана находится в переходном моменте. Я это Станиславу Саламовичу говорил. Вчерашние лидеры уже на исходе. Новых нужно ждать и растить. Поэтому первые результаты, думаю, для него будут очень сложными", — сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, Адиев работал со сборной Казахстана с 2022 по 2024 год. Он занял первое место с Казахстаном в группе прошлого цикла Лиги наций, а также набрал рекордные 18 очков в истории сборной в отборе на Евро-2024.