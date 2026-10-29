"Он толкнул меня обеими руками": герой финала ЧМ-2026 раскрыл секрет гола Аргентине

Вингер сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс вспомнил эпизод с голевой передачей на Феррана Торреса в финале ЧМ-2026 против Аргентины, сообщают Vesti.kz.

По словам футболиста, ключевую роль в этом моменте сыграл защитник аргентинцев Науэль Молина.

"Думаю, многие этого не заметили, но без толчка Молины я бы не успел к мячу. Он опускался, а защитник врезался в меня и толкнул обеими руками.

Пока мяч летел, я понимал, что не успеваю. Но после толчка подумал: "Ого, теперь успеваю". У меня уже не оставалось времени для удара по воротам, поэтому я решил скинуть мяч. Я оставил его, подбежал Ферран Торрес и забил", - приводит слова Уильямса AS.