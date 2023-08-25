Объявлен состав Казахстана на матчи с Венгрией и Бельгией в отборе Евро-2025

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов огласил список футболистов, вызванных на стартовые игры отборочного раунда Евро-2025 против Венгрии и Бельгии.

Казахстанцы попали в группу В вместе со сборными Испании, Бельгии, Шотландии, Венгрии и Мальты.

Первый матч подопечные Нурдаулетова проведут 7 сентября против Венгрии в городе Сегед на стадионе "Грошич Академия". Начало - в 21:45 по времени Астаны.

Следующую встречу казахстанцы сыграют в ночь на 12 сентября против Бельгии в городе Левен на стадионе "Ден Дриф". Начало - в 00:00 по времени Астаны.

Учебно-тренировочный сбор команды начнется 31 августа в Алматы.

В список вошли 23 игрока:

вратари: Темирлан Анарбеков ("Кайрат"), Никита Пивкин ("Елимай"), Данила Карпиков ("Шахтер");

защитники: Адильбек Жумаханов, Ерсултан Калдыбеков (оба - "Атырау"), Александр Широбоков, Султан Аскаров, Лев Кургин, Александр Мрынский, Егор Ткаченко (все - "Кайрат"), Адильхан Добай ("Мактараал");

полузащитники: Ален Айман ("Елимай"), Нургайни Бурибаев ("Туран"), Мейрамбек Калмырза ("Окжетпес"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Давид Есимбеков ("Жетысу"), Абылайхан Назымханов, Айбар Абдулла (оба - "Шахтер"), Нурали Жаксылык ("Астана"), Бейбит Галым ("Тобол");

нападающие: Иван Свиридов ("Шахтер"), Денис Митрофанов ("Ислочь", Беларусь), Ян Труфанов ("Кайрат").