Обозреватель France Football озвучил главную причину провала сборной Украины в Казахстане

Французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о сенсационной ничьей в матче отбора к чемпионату мира-2022 между Казахстаном и Украиной. Эксперт назвал главные составляющие такого неожиданного результата.

Встреча команд прошла в Нур-Султане и завершилась вничью 2:2. Причем по ходу игры украинцы дважды вели в счете, но упустили победу на 95-й минуте.

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"Это удивительный матч. Казахстан мог быть разгромлен с крупным счетом, но сумел добиться приемлемого результата. Гости полностью раздавили соперника в первом тайме, а во втором упустили ряд прекрасных возможностей. Здесь сыграла свою роль низкая реализация моментов украинскими игроками и настрой казахстанских футболистов.

После перерыва они начали действовать уверенно и дали бой оппоненту. Оба гола хозяев случились благодаря везению и упорству. Нужно отдать должное тренеру, который смог вдохновить команду.

Сборная Украины - сама виновата в этом исходе. Две ничьи с Казахстаном фактически лишили шансов побороться за первое место. Если Франция победит в следующем матче украинцев, то уже ничто не помешает ей выиграть свою группу", - отметил Севилье.

Напомним, что сейчас первое место с восемью очками у Франции, у украинцев на четыре балла меньше. Команды сыграют 5 сентября в Киеве.

Между тем казахстанцы две следующие игры проведут на выезде - 4 сентября с Финляндией, а 7-го числа - с Боснией и Герцеговиной.

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