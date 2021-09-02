"Трудная у нас отборочная группа". Дешам - о матче сборных Казахстана и Украины в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением по поводу ничейного результата в матче Казахстан - Украина (2:2) в группе D отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана вырвала ничью у Украины в матче отбора на чемпионат мира по футболу

"Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане. Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа.

Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша должна нас удовлетворить. Даже несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде.

Но у нас есть вера и надежда забрать кое-что в субботу в Киеве. Это быстротечный турнир, и я ни о чем не жалею", - приводит его слова Sport.ua.

Напомним, что следующие две игры подопечные Талгата Байсуфинова проведут на выезде - 4 сентября с Финляндией, а 7-го числа - с Боснией и Герцеговиной.

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