Обида Роналду: почему форвард перестал общаться с тренером

Бывший главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш рассказал об испорченных взаимоотношениях с главной звездой команды Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Разлад случился на чемпионате мира-2022 в Катаре, где Роналду остался на скамейке запасных перед матчем 1/8 финала со Швейцарией.

По словам Сантуша, форвард так и не простил ему это решение, посчитав его оскорбительным. После мундиаля тренер покинул сборную Португалии.

"Мы не разговаривали... Я не знаю, какой это был день... Мы не разговаривали с тех пор, как я уехал из Катара. У меня были очень крепкие отношения с Криштиану. Личные. Кроме профессиональных. Мы познакомились в "Спортинге", когда ему было 19 лет, и эти отношения укрепились в сборной. Мы всегда очень хорошо ладили. Почти как отец и сын. Или младший и старший брат. У нас были очень близкие и крепкие отношения как в профессиональном, так и личном плане. Так что одно не связано с другим. Я принял стратегическое решение в Катаре. Вы должны понять. Я хотел что-то поменять, удивить соперника. Понимаю, что он почувствовал себя уязвленным, может, он и сейчас себя так чувствует. Наши отношения, к сожалению, с того момента изменились", - цитирует специалиста A Bola.

Ранее Сантуш назвал Роналду лучшим футболистом в истории.

Неудержимый Роналду: португалец приблизился к новому мировому рекорду

Напомним, Криштиану выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время 38-летний футболист провел за национальную команду 203 матч и забил 127 гола. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

С января Роналду играет в "Аль-Насре". В текущем сезоне у португальца 15 голов в 16 матчах за саудовский клуб во всех турнирах, также в его активе восемь результативных передач.

Криштиану Роналду исключили из "Аль-Насра". Известна причина