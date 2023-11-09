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Криштиану Роналду назвали лучшим футболистом в истории

Криштиану Роналду назвали лучшим футболистом в истории
©instagram.com/cristiano/

Бывший главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш высказался о Криштиану Роналду, ныне выступающем за саудовский "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz.

По его мнению, именно Роналду является лучшим футболистом в истории. В пользу этого говорят голы и рекорды португальца.

"Лучшим в мире для меня является Роналду. В 19 лет он был моим игроком в "Спортинге". И вот он уже с Кубком Европы в составе сборной Португалии.

Он (Криштиану) лучший игрок всех времен. Для меня он лучший, и я всегда говорил это как тренер сборной, хотя многие со мной не соглашались. Можно в большей или меньше степени любить его стиль игры. Но гениев нельзя сравнивать.

Помимо выдающихся качеств, за него говорят цифры. Кто, индивидуально или коллективно, имеет больше рекордов, больше голов и больше матчей? Он выигрывал в Испании, Англии, Италии, выигрывал со сборной, у него два трофея с национальной командой.

Он выиграл все и даже больше Так что тут не о чем говорить. Он лучший игрок в мире. Я всегда любил Эйсебио, мне нравился Пеле, но не сомневаюсь, что Криштиану - лучший в мире", - приводит слова Сантуша A Bola.

Криштиану Роналду исключили из "Аль-Насра". Известна причина

38-летний Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В текущем сезоне португалец принял участие в 14 матчах саудовской команды во всех турнирах, где забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее в двух матчах отборочного раунда Евро-2024 форвард забил четыре мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных – 127.

В Европе Роналду известен по выступлениям за мадридский "Реал", туринский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг". Португалец - пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Неудержимый Роналду: португалец приблизился к новому мировому рекорду

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия

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