Нуралы Алип сделал заявление о матче с Грецией за путевку на Евро-2024

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип рассказал о планах отправиться в расположение сборной Казахстана по футболу, которая ведет подготовку к матчу плей-офф Лиги наций с Грецией, передают Vesti.kz.

- Во время паузы чем займетесь?

- Я в сборную поеду. У нас самый важный матч с Грецией. Потом, если пройдем, дай Бог, с Грузией, - сказал Алип в интервью "РБ Спорт".

Напомним, что матч Греция - Казахстан состоится в Афинах 21 марта. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

Сам Алип пропустит матч с Грецией из-за дисквалификации. В случае победы защитник сможет сыграть в следующей игре.

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